IA en Afrique : Ce que dit le nouveau rapport de la Banque mondiale

L'intelligence artificielle (IA) connaît une expansion fulgurante sur le continent, bien qu'elle parte de bases structurelles fragiles.



Selon le rapport de la Banque mondiale d'octobre 2026 intitulé « Poser les fondations pour l'IA », si le secteur possède un potentiel de transformation immense estimé jusqu'à « 1 000 milliards de dollars supplémentaires au PIB de l'Afrique d'ici 2035 », la réalité quotidienne demeure marquée par de profondes fractures.



Le continent, qui abrite 18 % de la population mondiale, ne dispose que de « 0,6 % de la capacité mondiale des centres de données » et fait face à un déficit de connectivité chronique où « environ 900 millions d'Africains ne sont toujours pas connectés à Internet ».



Sur le plan des évolutions, l'adoption de l'IA générative reste très inégale à travers la région, affichant des taux de diffusion de la population active allant de « 7,2 % au Rwanda à 23,1 % en Afrique du Sud » au début de l'année 2026.



L'activité d'innovation se concentre principalement dans quelques grands pôles comme le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Pour surmonter le manque d'infrastructures de pointe, les acteurs locaux misent massivement sur la « petite IA » et des applications pratiques à faible coût, à l'instar de l'outil agricole Darli AI ou des services de santé par SMS au Kenya.



Cependant, ce tournant technologique comporte des risques socio-économiques majeurs, notamment celui de creuser les inégalités.



Le rapport avertit que sans politiques correctrices, « les gains de productivité liés à l'IA risquent de profiter presque exclusivement aux travailleurs hautement qualifiés, aux entreprises formelles et aux ménages urbains les plus aisés ».



De plus, le défi de la gouvernance reste entier : malgré l'adoption de lois sur la protection des données dans plusieurs pays, l'Afrique subsaharienne enregistre un score moyen de « 41,6 sur 100 pour le pilier gouvernance de l'indice de préparation à l'IA, contre 52,6 dans le monde ».



Face à ces défis, les experts de la Banque mondiale formulent des recommandations claires pour structurer l'écosystème numérique africain. Il est préconisé de « passer de la connexion des marchés à la connexion des personnes et des régions défavorisées » en investissant en priorité dans l'électricité, les compétences et l'accès abordable aux appareils.



L’'institution insiste sur le fait que « la coopération régionale sera essentielle pour déployer l'IA à grande échelle », permettant de mutualiser les coûts des infrastructures de calcul et d'harmoniser les cadres réglementaires à travers le continent.