ICS : un accord signé pour une augmentation de salaire pour près de 3 milliards CFA

L’accord a été Signé devant le gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, du directeur général du Travail, Karim Cissé, de l’inspecteur régional du Travail sortant de Thiès, Tène Gaye, mais aussi de Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS, centrale syndicale à laquelle est affilié le Syndicat des travailleurs des ICS (SYNTICS),renseigne l'Aps.



Selon Ousmane Ndiaye, porte-parole des délégués, « De mémoire de travailleur, c’est la plus grande augmentation jamais obtenue par les travailleurs des ICS. Il devrait permettre d’améliorer les conditions de travail des quelque 1.200 agents des ICS, en relevant leur pouvoir d’achat.»



De son coté le directeur général des ICS, Alassane Diallo estime que cet accord « est équilibré. Il permet de répondre à une demande et ne va pas perturber les équilibres globaux de l’entreprise », a –t-il dit ajoutant que « Cet accord est « d’effet immédiat ». Selon lui les négociations n’ont pas été faciles.



« De ma carrière de commis de l’Etat, ces négociations ont été les plus difficiles et les plus longues que j’ai jamais (conduites) », a aussi témoigné Oumar Mamadou Baldé.



Pour rappel, les travailleurs des Industries chimiques du Sénégal (ICS) avaient décidé d’un arrêt total de travail d’une semaine, le 23 janvier dernier, en assemblée générale, pour exiger le paiement de 6 milliards 290 millions de francs CFA représentant, selon eux, 1% du bénéfice réalisé par l’usine durant ces trois dernières années.