INEOS confirme le rachat de 25% de Manchester United

L’annonce se faisait attendre depuis des semaines, mais la saga du rachat de Manchester United touche à son dénouement. Après de longues et interminables discussions, Jim Ratcliffe, dernier candidat après l’abandon du cheick Jassim, entre officiellement au capital du club mancunien en rachetant 25% de ses parts. Via un communiqué commun, Manchester United et le fondateur du géant de la pétrochimie Ineos ont rendu public la nouvelle ce dimanche. Selon Sky Sports, le montant déboursé par Ratcliffe serait évalué à 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d’euros).



«Manchester United a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord en vertu duquel le président d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquerra 25 % des actions de classe B de Manchester United et jusqu’à 25 % des actions de classe A de Manchester United, et fournira 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre de futurs investissements à Old Trafford. Dans le cadre de la transaction, INEOS a accepté la demande du conseil d’administration de se voir déléguer la responsabilité de la gestion des opérations footballistiques du club. Cela comprendra tous les aspects des opérations de football masculin et féminin et des académies, ainsi que deux sièges au conseil d’administration de Manchester United PLC et au conseil d’administration du Manchester United Football Club.», précise le communiqué du club mancunien.

La famille Glazer reste pour le moment actionnaire Désireux d’obtenir une acquisition majoritaire du club, le propriétaire de l’OGC Nice, Jim Ratcliffe, va finalement devoir se contenter d’un rôle minoritaire, du moins pour le moment. Comme rapporté par Sky Sports, le milliardaire britannique a ratifié un accord avec la famille Glazer, propriétaire depuis 2005, en lui proposant de rester dans l’actionnariat de MU. Toutefois, l’homme de 71 ans souhaiterait rompre avec la politique sportive mise en place par les actuels propriétaires. Par ailleurs, cet accord devrait offrir à Ratcliffe le contrôle des opérations football, en l’occurrence pour tout ce qui a trait au recrutement, mais il devrait également lui offrir un champ d’action assez large sur le volet commercial contrôlé par la famille Glazer.