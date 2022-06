IST au Sénégal: 244.168 cas notifiés en 2021 dont 230 840 (94,5 %) chez les femmes

Durant l’année 2021, un total de 244 168 cas d’Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ont été notifiés dont 230 840 (94,5 %) chez les femmes, selon les données de routine recueillies auprès des sites de prise en charge des IST.



Le rapport national de lutte contre le Sida dans sa page 13 souligne que "l' écoulement génital reste le syndrome le plus répertorié (130 329) soit 53,4 % de l’ensemble des notifications. L’écoulement génital est plus fréquemment répertorié chez les femmes, suivi des douleurs abdominales basses et des ulcérations génitales. Les cas de syphilis positifs sont de 0,8 % pour les deux sexes."