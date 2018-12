Ibou Touré refuse de verser la pension à sa fille et se voit décerner un ultimatum par le huissier de son ex-épouse

L’affaire opposant le footballeur, Ibou Touré et son ex-épouse, Bana Valfroy, est loin de connaître son épilogue. Condamné par la Cour d'Appel de Dakar, qui a confirmé la décision du tribunal de Première instance de Dakar, à verser une pension alimentaire fixée à 1 million FCFA par mois pour sa fille, le mari de l’ex-mannequin Adja Diallo n’ a pas respecté ladite décision. Il a ainsi reçu du huissier de justice , un commandement de paiement, afin de s’acquitter de la pension alimentaire.



Selon "Les Echos", il a été clairement notifié, dans le document que d’ici vendredi prochain, si Ibou Touré ne s’acquitte pas de son devoir, une procédure de saisie de ses biens immobiliers sera lancée.



Les ex-époux mariés sous le régime de la communauté de biens se partagent un patrimoine immobilier composé d'un immeuble R+6 à la cité Keur Gorgui, une maison occupée par le chanteur Waly Seck à Nord Foire, une maison à Saly Portudal et un appartement S3 à la cité Mixta. Le parc automobile, lui, comprend une Bentley, une Bmw X6, une Porsche Cayenne Sport, une Mercedes Classe V et une Cadillac escalade.