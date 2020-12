Ibrahima Bakhoum: « le journalisme, c'est de la responsabilité à côté de la liberté »

Le journaliste et formation Ibrahima Bakhoum a pris part ce samedi au panel organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) dont les débats tournait au tour de l'éthique et de la déontologie. M. Bakhoum a rappelé aux jeunes reporters que le journalisme c'est de la responsabilité à côté de la liberté. Pour, c'est important de dénoncer les mauvaises choses qui se passe dans la société, mais en se limitant aux faits. Hormis M. Bakhoum d'autres journalistes comme Mame Less Camara, Ibrahima Lisse Faye, et Eugénie Rokhaya Aw, présidente tu Tribunal des paires, ont pris part à la rencontre.

Baboye Dia

