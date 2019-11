Idriss Déby, Mahamadou Issoufou et Félix Tshisekedi sur RFI

À l’occasion du Forum de Paris sur la paix des 12 et 13 novembre, Alain Foka reçoit dans le cadre de l’émission « Le débat africain » trois présidents : Idriss Déby du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger et Félix Tshisekedi de République démocratique du Congo donnent leur points de vue et leurs solutions pour la sécurité et la paix sur le continent.