Idrissa Gueye : accord trouvé entre Everton et le PSG !

Thomas Tuchel n’aura pas attendu longtemps pour que le message soit bien reçu par sa direction. Après avoir publiquement exprimé son mécontentement samedi quant à la gestion du mercato hivernal, la direction du Paris Saint-Germain a officialisé ce lundi la signature du très attendu Leandro Paredes.



Finalement, le coach allemand devrait voir une seconde recrue débarquer avant le terme du mercato, qui ferme ses portes dans moins de 48h. En effet, d’après nos informations, le club d’Everton a trouvé ce mardi un accord avec la direction francilienne pour laisser filer Idrissa Gueye en direction de la capitale française. Reste un petit détail à finaliser : l’échéancier concernant le règlement du transfert (la dernière offre stipulant plus de 30M€ + bonus selon Paris United).



Le milieu de terrain de 29 ans, de son côté, n’avait pas pris part à la rencontre de ce mardi entre les Toffees et Huddersfield, officiellement forfait. Mais toujours selon nos informations, l’international sénégalais a surtout rencontré les dirigeants franciliens en ce début de semaine, afin de finaliser aux côtés de ses représentants les ultimes contours de son contrat : à savoir s’il portera sur deux années, ou s’il disposera également d’une année en bonus.



Voilà qui devrait satisfaire les exigences de Tuchel, qui déplorait encore ce week-end l’absence de recrue, cumulée à l’éviction de Rabiot, la fin de contrat de Diarra et le forfait de Verratti : « Pour protéger notre objectif, mon équipe, l’ambition du club, de mes joueurs et de mon staff, on doit avoir des joueurs ! Mais ce n’est pas une situation nouvelle ! (…) On ne peut pas faire de miracles. On a perdu beaucoup de joueurs de qualité et il nous manque un joueur au milieu du terrain depuis de nombreux mois.»