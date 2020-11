Idrissa Seck dauphin de Macky Sall: L'ancien ministre Thierno Alassane Sall n'y croit pas et s'explique

La nomination de l'opposant Idrissa Seck à la tête du Conseil économique social et environnemental (Cese) a fait croire à beaucoup de Sénégalais qu'il serait le dauphin de Macky Sall à la présidentielle 2024, si on sait que les proches du chef de l'État à qui on attribut des ambitions présidentielles ont été limogés. S'exprimant sur la rfm ce dimanche l'ancien ministre du Pétrole et de l'énergie, Thierno Alassane Sall n'y croit pas.



A la question de savoir s'il voit en Idrissa Seck comme dauphin de Macky Sall, l'ancien ministre répond : « Je refuse à faire de la politique fiction. Mais connaissant Macky Sall, j'ai eu tendance à dire pour une fois que non. Cette analyse ne me paraît pas crédible », a dit Thierno Alassane Sall lors de l'émission Grand jury sur la Rfm.



L'ancien ministre de justifier sa position. « En même temps qu'il (Macky Sall) renforce dans son camp ceux qui sont les plus serviles parmi ses hommes, et se débarrasse ceux qui en rêve même, parce que aucun d'entre eux n'a avoué avoir des ambitions, il prouve évidemment qu'il est toujours dans ses calculs pour rester président ».



Poursuivant ses explications, Thierno Alassane Sall affirme que « Macky Sall sait mieux que quiconque les enquêtes qu'il a freinées ici sur les dossiers Timis et autres, se déroulent ailleurs. Il sait plus que quiconque pour l'instant, tant qu'il n'a pas trouvé des formules et des arrangements, sa seule garantie, c'est de rester à la tête de l'État. Car il ne s'agit de la justice sénégalaise qu'on peut manipuler, mais des justices d'autres puissances ».