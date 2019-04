Idrissa Seck décortique le thème du défilé du 4 avril... en lançant une pique au régime

Le candidat de la coalition « Idy 2019 » à la présidentielle du 24 février 2019, Idrissa Seck a décortiqué le thème du défilé du 4 avril (les forces de défense et de sécurité dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale), lançant une pique c’est autorités étatiques.



« La citoyenneté étant à l’honneur, c’est une invitation adressée à l’assemble de la population sénégalaise, mais surtout à la classe politique, pour que des exemples et modèles de comportement, de conduite, notamment dans la gestion des affaires de l’Etat, puissent être offerts à notre jeunesse et à l’ensemble des populations, a-t-il commenté à Thiès.



L’opposant a reconnu que le thème a été bien choisi. Il a félicité et rendu hommage aux forces de sécurité et de défense pour beau défilé. Parlant de l’élection présidentielle, le candidat vaincu a remercié les populations de sa ville natale, où il a largement gagné.



A Thiès, une ville située à 70 km à l'est de Dakar, 440 militaires et 2.540 civils ont défilé et les populations sont sorties en masse pour assister à l’événement tenu le long de l’avenue Caen et sur la Place Mamadou Dia, selon le journal L’As.