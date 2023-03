Idrissa Seck face à la presse ce lundi: le moment de donner une position claire sur le 3e mandat et la Présidentielle 2024 ?

L’ancien Premier ministre, Idrissa Seck, et non moins actuel président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) va faire face à la presse ce lundi 27 mars 2023 pour faire un point, selon un communiqué de sa cellule de Communication.



La rencontre avec les journalistes se tiendra à 16 heures au City Business, sur la VDN à Dakar. Allié du Président Macky Sall depuis 2019, au lendemain de la réélection de ce dernier à la tête du pays, Idrissa Seck et son parti Rewmi sont membres de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY).



La conclusion de son discours lors du Conseil présidentiel de février à Thiès sur « une sortie paisible » de l’actuel chef de l’Etat avait suscité beaucoup de polémiques. D’aucuns ont dit qu’il a employé cette parabole pour dissuader Macky Sall de briguer un 3e mandat. Il y a également des voix qui se sont levées ces derniers mois au sein de son parti, Rewmi, pour le proposer comme candidat de la coalition au pouvoir en 2024.



Idrissa Seck et son parti avaient également tenu un séminaire le 25 février. Durant cette rencontre, l’ancien maire de Thiès avaient soutenu que ses ambitions et son projet politique pour le Sénégal « restent constants ». « De Sopi (le changement, slogan du PDS, parti dont il fut le numéro 2) d’hier au Rewmi d’aujourd’hui, je poursuis invariablement et inlassablement le même projet politique dont les piliers demeurent constants », disait-il. Tout en ajoutant que l’appareil électoral de Rewmi n’est pas en panne.



Durant ce même séminaire, selon des propos rapportés par nos confrères de Seneweb, Idrissa Seck aurait déclaré: « le troisième mandat était mon point de désaccord avec WADE, ça l’est également avec Macky SALL ».



Le parti Rewmi avait apporté un démenti le soir même par un communiqué. « Nous ne savons pas par qui et à quelles fins cette démarche diffamatoire et infamante est menée mais tenons à affirmer que les deux principales orientations données par le Président Idrissa SECK aux responsables et aux militants sont : fortifier le Parti à travers le recensement et des actions d’animation et consolider l’unité de la coalition », démentait Rewmi dans son communiqué.



Demain lundi, Idrissa Seck aura l’occasion de clarifier sa position.