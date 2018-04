Idrissa Seck lance encore un message au Pds: "ce que Karim m'a dit quand il m'a appelé au téléphone..."

Après de longs moments de silence, Idrissa Seck est redevenu depuis quelques mois la bête politique qu'il a toujours été. Celle-là douée d'un sens très aigu de communication. Il saisit chaque occasion, chaque sortie comme un prétexte pour poser des actes qui font de lui l'ultime alternative face au régime de Macky Sall, lors de la prochaine fête de l'indépendance.



A Thiès où il a été accueilli comme un "président" au défilé du 4 avril 2018, Idrissa Seck n'a pas manqué de lancer un message à l'endroit du Parti démocratique sénégalais (Pds).

En précisant que c'est Karim Wade qui l'a câblé, même pour des raisons loin de la politique, il sème dans l'esprit des libéraux la possibilité d'une future alliance. "Entre Abdoulaye Wade et moi, il n'y a plus de problème du point de vue familiale. Quand Karim m'a appelé, il m'a dit : 'je veux, en tant que jeune frère, m'occuper personnellement de ta retrouvaille avec ton père'", a-t-il confié aux journalistes, après le défilé.



A moins d'un an de l'élection présidentielle, et avec toute l'incertitude qui encadre la candidature de Karim Wade, Idy ratisse large, en promettant à qui veut y croire qu'il rendra à Wade-père l'honneur et la place qui lui revient au Sénégal et en Afrique, "à contrario de Macky Sall qui l'a rabaissé et humilié".