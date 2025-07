« Il aurait dû retourner chez lui en Afrique du Sud » : Donald Trump tacle Elon Mus

Le président s’en est pris mardi, une fois encore, à son ancien allié pour les aides qu’il touche de l’État américain, sans lesquelles « il aurait dû fermer boutique ».



Les deux hommes avaient paru vouloir mettre un terme à leur escarmouche publique après s’être écharpés sur les réseaux sociaux début juin. Mais la «big, beautiful» loi de Donald Trump sur le budget, qui met en relief les divergences profondes entre l’homme le plus riche du monde et le président MAGA, a donné lieu à un nouvel accrochage.



Elon Musk est en croisade contre ce projet de loi, en passe d’être adopté par le sénat américain, qu’il a qualifié d’«abomination répugnante», et a multiplié les attaques sur X ce lundi, jusqu’à tard dans la nuit. «Il est évident, vu les dépenses ahurissantes du texte - qui augmente de manière record le plafond de la dette de 5.000 MILLIARDS DE DOLLARS -, que nous vivons dans un pays au parti unique: le parti des cochons qui se goinfrent», a-t-il par exemple dénoncé avant de promettre que si le projet de loi était adopté, il lancerait son propre parti, le «parti de l’Amérique».