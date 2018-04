"Il faut faire confiance à Kara Mbodj, ce gars est lion", assure Cheikhou Kouyaté

L'état de santé de Kara Mbodj et les "faibles" probabilités de le voir dans le groupe des 23 "Lions" pour le Mondial, n'ébranlent pas son coéquipier en équipe nationale Cheikhou Kouyaté. Le sociétaire de West Ham est catégorique sur le sujet.

« On a besoin de Kara dans l’équipe. Si le Sénégal est actuellement à ce stade, c’est grâce à lui. Kara a tout donné à cette équipe, physiquement, mentalement pour que le Sénégal soit à cette Coupe du monde », a-t-il dit à nos confrères de Stades



Le milieu de terrain est optimiste et confiant quant à un retour de Kara dans l’équipe avant la Coupe du monde et il prie pour cela : « Il a dit qu’il sera bientôt de retour, il faut lui faire confiance. Ce gars est un « Lion », un combattant. On va prier pour lui puisque le Sénégal a besoin de lui ».