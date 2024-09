« Il n'est plus question de porter quelqu'un à la tête du pays et de croiser les bras » (Ousmane Sonko)

Présidant la 3ème journée du nettoiement mensuel à Matam ce samedi, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel à la jeunesse sénégalaise, l' exhortant à s’engager activement pour soutenir la vision du Président Bassirou Diomaye Faye. « Il n'est plus question de porter quelqu'un à la tête du pays et de croiser les bras », a-t-il déclaré. Il a également souligné l’importance de la participation citoyenne.



Ousmane Sonko a encouragé la jeunesse à faire preuve de patience et à accompagner les autorités dans la réalisation des projets du gouvernement. « Même une simple maison ne se construit pas en un seul jour, à plus forte raison un pays », a-t-il affirmé.



Le Premier ministre a également révélé quelques détails sur l'adresse prochaine du Chef de l'État aux Sénégalais. « Son Excellence Bassirou Diomaye Faye s’adressera aux Sénégalais dès son retour. Il expliquera dans quel état nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront également la parole pour des explications détaillées sur leurs secteurs respectifs », a-t-il annoncé.



Évoquant les prochaines étapes pour remettre le pays sur les rails, Ousmane Sonko a détaillé un plan en trois phases : redressement, décollage et stabilisation. Il a une nouvelle fois appelé la jeunesse à faire bloc derrière le Président Diomaye Faye pour soutenir cette feuille de route.