Il prête son véhicule à un quidam non détenteur d’un permis de conduire

Ablaye Ly réfléchira désormais par deux fois avant de prêter son véhicule à un tiers non détenteur de permis de conduire. Et pour cause, il a été reconnu coupable par le tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye avant d’être condamné à une peine avec sursis avec son complice. A l’origine de cette affaire, le prêt de son véhicule par Ablaye Ly à son voisin pour qu’il aille lui acheter des médicaments à la pharmacie, assez éloignée de son domicile. Venant de descendre et très éprouvé par le travail, il a voulu envoyer Arona Ndiaye qui habite en face de chez lui.



A la barre du tribunal, il a soutenu avoir vu ce dernier à maintes reprises avec une voiture, c’est pourquoi il a cru qu’il avait un permis de conduire. Malheureusement pour lui, Arona a été appréhendé en cours de route à Guédiawaye, près du marché «Ndiarème» par les policiers qui se sont rendu compte, après un contrôle minutieux, que le chauffeur Arona Ndiaye ne détenait pas de permis de conduire. Il sera appréhendé avant d’être acheminé au poste de police. Entendu sur procès-verbal, Arona Ndiaye met en cause Ablaye Ly qui sera cueilli manu militari chez lui par les policiers.



A la barre, le propriétaire du véhicule et le conducteur ont tous reconnu les faits et demandé pardon au tribunal. Selon le maitre des poursuites, le sieur Ablaye Ly savait en son for intérieur que son co-prévenu n’avait pas de permis de conduire mais a décidé néanmoins de lui confier sa voiture. « Je requiers qu’il vous plaise de les reconnaître coupables des faits pour lesquels ils sont poursuivis. Pour la répression de les condamner à six mois dont un ferme pour le propriétaire du véhicule et deux mois ferme pour Arona Ndiaye » a requis le substitut du procureur.



A en croire l’avocat de la défense, il n’y a aucune ambiguïté sur les faits pour lesquels ses clients sont poursuivis. « Les faits sont constants. Je ne les conteste pas. Suite à un contrôle de routine, il a été découvert qu’Arona Ndiaye n’est pas détenteur de permis de conduire. Le véhicule lui a été remis par Ablaye Ly. Ce qu’ils ont fait est inacceptable. Quand quelqu’un vient devant vous et vous dit que j’ai fait une erreur, je vous demande pardon (...) Je sollicite votre mansuétude. Un mois de prison pour ce monsieur qui travaille et qui va noircir son casier judiciaire, ce serait trop cher payé. Une peine d’amende serait suffisante. Madame la présidente, administrez lui une amende et ordonnez la restitution du véhicule » a plaidé Me Oumar Sy, rapporté par le journal Le Témoin qui assisté à l'audience.



Après avoir délibéré, le tribunal a reconnu coupables les prévenus avant de le condamner à six mois de prison assortis du sursis en plus de 20 000 FCFA d’amende. On peut dire qu’ils s’en tirent à bon compte !