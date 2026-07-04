CORED : Mamadou Thior dresse le bilan de sept années à la tête de l'organe d'autorégulation

Le président sortant du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED), Mamadou Thior, a présenté, ce samedi 4 juillet, son rapport moral à l’assemblée générale de l’instance, mettant ainsi un terme à sept années passées à la tête de l’organe d’autorégulation de la presse sénégalaise.



Cette assemblée générale ouvre la voie à l’élection d’un nouveau directoire et d’un nouveau bureau. Le renouvellement du Tribunal des pairs interviendra dans une phase ultérieure.



Dans son rapport, Mamadou Thior est revenu sur un mandat entamé en 2019, rapidement perturbé par la pandémie de Covid-19. Selon la RTS, le CORED a dû faire face à l’absence de siège pendant plusieurs mois, à des ressources limitées et à la tenue de réunions délocalisées. Malgré ces contraintes, l’institution a poursuivi ses missions en maintenant le dialogue avec les rédactions, avant de retrouver un fonctionnement plus stable à partir de 2021.



Après l’alternance de 2024, un audit du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) a suspendu les versements, entraînant la fermeture des bureaux entre juin et novembre 2025. Ce n’est qu’avec deux décaissements fin 2025 et début 2026 que la situation a pu être régularisée.



Malgré ces difficultés, le CORED a renforcé son rôle. Depuis 2021, avec un premier financement du FADP, il s’est doté de personnel permanent et son quitus est devenu obligatoire pour l’obtention de la carte nationale de presse. L’observatoire a multiplié les « Cas d’École » et les formations, tout en publiant une vingtaine de communiqués pour dénoncer les dérives médiatiques.



Sur le terrain de la régulation, le CORED indique avoir renforcé son action depuis 2023 en dénonçant notamment les appels à la violence, les discours de haine, les atteintes à la dignité humaine, les manipulations de manchettes ainsi que les insuffisances relevées dans le traitement médiatique des affaires judiciaires.



Le Tribunal des pairs, pour sa part, a examiné 13 plaintes et s’est autosaisi à 27 reprises. Au total, 50 médias ont été concernés par ses décisions, qui se sont traduites par 42 avertissements, 15 blâmes, cinq appels à la vigilance et deux demandes de droit de réponse.



La nouvelle équipe hérite toutefois de plusieurs chantiers. Le monitoring permanent reste embryonnaire, les décisions du CORED sont insuffisamment relayées et le financement demeure tributaire des subventions.



En transmettant le témoin, Mamadou Thior estime que le principal acquis de ces deux mandats réside dans l’installation progressive d’une culture de l’autorégulation au sein des rédactions. Un chantier qu’il appartient désormais à la nouvelle équipe de consolider dans un environnement médiatique confronté aux défis du numérique, de la désinformation et de l’évolution des pratiques journalistiques.