En République démocratique du Congo (RDC), nouvelle tension diplomatique entre Kinshasa et Kampala. Le gouvernement congolais a convoqué le représentant de l’ambassade d’Ouganda après une série de déclarations du chef de l’armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba. Sur le réseau social X, le général a menacé de faire avancer ses troupes sur le territoire congolais et affiché son soutien à une progression du mouvement politico-militaire dirigé par Joseph Kabila. Kinshasa dénonce des propos portant atteinte à sa souveraineté et exige des clarifications officielles de Kampala.
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