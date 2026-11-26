Madagascar: Marco Tsaradia élu à la tête de l'Assemblée après la destitution de son président pour «motif grave»

À Madagascar, au lendemain de la destitution de Siteny Randrianasoloniaiko du poste de président de l’Assemblée nationale, les députés ont élu mercredi 25 novembre son remplaçant. Il s’agit de Marco Tsaradi, jusqu’alors vice-président de la chambre basse. Ce député est un membre actif de la plateforme de soutien au chef de la transition, Michael Randrianirina.

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