Annoncé par Umaro Sissoco Embalo lui-même, cet étonnant coup d’État en Guinée-Bissau suscite immédiatement la méfiance de l’opposition, de la société civile et de l’ensemble des observateurs. Tous soupçonnent l’ancien chef de l’État d’être à la manœuvre dans le but d’éviter une défaite électorale, ce qu’il a toujours nié.



L’adoption par référendum d’une nouvelle Constitution renforçant considérablement les pouvoirs du président semblait confirmer cette hypothèse. Mais en octobre, alors qu’Umaro Sissoco Embalo annonce sa candidature à l’élection présidentielle et son retour au pays, nouveau coup de théâtre.



« Les conditions de sécurité nécessaires ne sont pas réunies », déclarent les autorités, dans le même temps qu’elles amorcent une vaste purge. Dans l’armée, le gouvernement, les institutions et la fonction publique, les proches du président déchu sont écartés.