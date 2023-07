Iliman NDIAYE à l’OM, c’est bouclé !

Illiman Ndiaye qui était bien parti pour rester à Sheffield United (promu en Premier League anglaise) va finalement filer à l’Olympique de Marseille.



Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, un accord a été scellé entre le club anglais et celui phocéen. « Accord scellé avec Sheffield, fait et convenu. Ndiaye signera jusqu'en juin 2028 en tant que nouveau joueur de l'OM après de longs et difficiles pourparlers - une signature de plus. Ndiaye arrivera plus tard dans la journée pour des tests médicaux et la signature du contrat », a révélé le spécialiste Mercato.



Iliman Ndiaye a toujours clamé son amour pour l’Olympique de Marseille où il a été formé.