Tensions internes au parti présidentiel : le maire de Niagha appelle à cesser les querelles de positionnement

Le maire de la commune de Niagha (departement de Goudomp/Sud), le Dr Idrissa Baldé, a tiré la sonnette d'alarme face aux rivalités internes et aux batailles de leadership qui secouent les structures locales du parti au pouvoir. S'exprimant lors d'un meeting de rentrée politique et de massification organisé dans le département de Goudomp, l'édile a exhorté la direction nationale à intervenir pour préserver l'unité de l'organisation.



Le Dr Idrissa Baldé s’est adressé directement au président de la République et à la superviseure générale du parti, Aminata Touré, leur demandant d'arbitrer les conflits liés aux titres de coordinateurs régionaux et communaux. « Il y a tellement d'enjeux, tellement de positionnements, que si on n'en prend pas garde, on va rater l'essentiel. C'est pourquoi, de tous mes vœux, de toutes mes forces, j'appelle la direction du parti à commencer par son excellence Bassirou Diomaye Faye, à reprendre en compte cette situation nationale qui menace le parti », a martelé le maire de Niagha.



Critiquant les responsables qui s'autoproclament responsables locaux, il a invité les militants à se concentrer sur le travail de terrain à l'approche des scrutins électoraux. « Partout, on a vu des gens qui se sont autoproclamés coordonnateurs. Il est temps de limiter la casse, il faut aller à l'essentiel. Que chacun travaille chez lui. Il ne sert à rien de chercher à se faire voir jusqu'à détruire le fondement du parti », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, les maires présents à la rencontre ont sollicité un renforcement des ressources allouées au Plan Diomaye pour la Casamance afin de rattraper le retard d'infrastructures dans la région. En réponse, le Dr Idrissa Baldé a annoncé le lancement de l'initiative « un week-end, un village » pour poursuivre la massification dans le département.