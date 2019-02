Images du meeting de Macky à Mbacké: AFP apporte les preuves de la tricherie

Où cette image a-t-elle été prise ?

Le cliché original a été pris au cours d’un meeting à Kinshasa de l’opposant Martin Fayulu, le 2 février. Il a été posté sur le compte d’Arnold Katako.



Cet entrepreneur congolais était présent lors de la manifestation du 2 février à Kinshasa et a pris photographies et vidéos au moyen de son drone. Il a confirmé à l’AFP être l’auteur de ces images et nous a envoyé les fichiers source. Leurs métadonnées indiquent qu’elles ont été prises dans l’après-midi du 2 février à Kinshasa, avec un drone.



Avec Anne-Sophie Faivre Le Cadre

Journaliste AFP au bureau de Dakar