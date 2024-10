Imbroglio autour d'Ismail Jakobs : déclaré blessé par la FSF, il a joué avec Galatasaray en championnat

Convoqué pour rejoindre l’équipe nationale du Sénégal le vendredi dernier, Ismail Jakobs a finalement été déclaré forfait pour blessure par la Fédération sénégalaise de football (FSF) samedi. Le latéral gauche des « Lions » a été remplacé par Abdou Aziz Ndiaye, latéral de l’ASC Jaraaf de Dakar.



Cependant, la situation autour d’Ismail Jakobs suscite de nombreuses interrogations au sein du milieu du football sénégalais, car le joueur, annoncé blessé, a disputé un match avec son club, Galatasaray, hier dimanche face à Alanyaspor. Il a joué l'intégralité de la rencontre.



Cet imbroglio a surpris beaucoup d’observateurs, d’autant plus que la FSF avait officiellement communiqué son forfait. Selon certaines sources, Ismail Jakobs doit subir une opération cette semaine, mais il aurait été jugé apte à jouer avant cette intervention, d'où cette confusion.



Cependant, selon Dsports, la Fédération sénégalaise de football attend davantage de preuves, conformément au règlement, en demandant à ce que le joueur se présente pour faire constater sa blessure.



La FSF est désormais attendue pour fournir des explications supplémentaires sur ce dossier.



Pour rappel, les « Lions » recevront le Malawi le 11 octobre à 19 heures au stade Abdoulaye Wade avant de leur rendre visite le 15 octobre au stade national de Bingu pour le compte des 3ème et 4ème journées éliminatoires de la CAN 2025.