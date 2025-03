Immatriculation des deux-roues : Dakar en tête, Ziguinchor affiche le meilleur taux de validation

Moyenne nationale : 88 751 dossiers validés / 14 régions ≈ 6 339 dossiers validés par région.

Dakar : 19 827 Ziguinchor : 12 942 Thiès : 11 836 Kaolack : 10 914

Ziguinchor : 12 842 Dakar : 12 776 Kaolack : 10 281 Thiès : 10 278

Ziguinchor : 99 %

: 99 % Fatick : 96 %

: 96 % Kaolack : 94 %

: 94 % Louga : 93 %

: 93 % Thiès : 87 %

En marge de la conférence de presse, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a dévoilé des chiffres sur la campagne d’immatriculation des deux-roues. Dakar arrive en tête en termes de dossiers enrôlés avec 19 827 demandes, mais c’est Ziguinchor qui affiche le meilleur taux de validation avec 12 842 dossiers acceptés, soit un taux de 99 %.Au total, 109 631 dossiers ont été enrôlés, dont 88 751 validés, un chiffre nettement supérieur aux 18 600 dossiers validés en 2024.Malgré ces avancées, 13 223 dossiers ont été rejetés, principalement en raison du manque de documents justificatifs essentiels, comme le certificat de vente, la facture ou CMC. Selon le ministre, 63 % des rejets sont liés à la non-légalisation du certificat de vente.Face à cette situation, Yankhoba Diémé a souligné la nécessité d’un meilleur encadrement de l’importation et de la vente des deux-roues afin d’assurer leur conformité administrative. « Nous travaillerons en concertation avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité pour explorer d'éventuels assouplissements, permettant à un plus grand nombre de motos d’être immatriculées », a-t-il indiqué.A l’en croire la forte concentration de motos dans certaines régions, notamment Dakar et Saint-Louis, rallonge les délais de traitement. Le ministre invite donc les services compétents à « renforcer leur présence dans les zones à forte utilisation des deux-roues et à intensifier les campagnes d’information pour sensibiliser les usagers ».