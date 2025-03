Immatriculation des deux-roues : plus de 200.000 motos régularisées, les conducteurs demandent un délai supplémentaire

Ce jeudi 13 mars 2025 marque la fin du délai imparti pour l'immatriculation des deux-roues. Le président de l'Association des conducteurs de « Thiak Thiak » du Sénégal, Mouhamadou Lamine Seck, a annoncé que plus de 200.000 motos ont été régularisées. Toutefois, il juge le délai insuffisant pour permettre à tous les conducteurs de se mettre en règle et plaide pour une prolongation de trois mois.



« En ce moment, on reste à l’écoute pour les autres motos qui sont au service des Mines pour leu immatriculation. On ne nous a pas encore appelés pour la récupération des plaques. En ce moment, nous sommes à 200.000 motos immatriculées », a déclaré Mouhamadou Lamine Seck sur Sud FM.



Il précise que les difficultés rencontrées concernent principalement l'obtention du Certificat de Mise en Circulation (CMC).



« Les gens qui ont des problèmes de CMC sont obligés d’aller à la Douanes pour payer un CMC et avoir leur immatriculation », a-t-il expliqué.



Par ailleurs, il soulève un problème majeur lié aux permis de conduire. « Il y a beaucoup de jakartaman qui n’ont pas de permis de conduire. Si l’Etat règle les problèmes de l’immatriculation et les arrête pour les permis de conduire ça n’a pas de sens », a insisté le président de l’Association des conducteurs de «Thiak Thiak» du Sénégal.



Face à cette situation, Mouhamadou Lamine Seck plaide pour une prolongation du délai de trois mois. « L’Etat devait en premier temps régler les permis de conduire, mais comme les procédures pour les cartes grises sont déjà, l’Etat devrait accorder trois mois de plus pour que les conducteurs puissent avoir leur permis de conduire. Ce sera un délai supplémentaire pour leur permettre d’avoir le permis et de s’immatriculer aussi ».