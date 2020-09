Immersion à l’école de Grand Médine... les éclaireurs, la Croix rouge et des volontaires au chevet des sinistrés. Reportage !

L'année 2020 continue son parcours sinistre. Comme si la pandémie de Covid-19, qui a déjà touché plus de 30 millions d'individus et tué plus de 940 000 personnes dans le monde, ne suffisait pas à concentrer toutes les peurs, les fortes pluies enregistrées ces dernières semaines viennent accentuer les peines des populations les plus vulnérables. Au Sénégal, plusieurs quartiers de Dakar sont envahies depuis plus de deux semaines par les eaux.

Un phénomène qui a amené certains habitants à quitter leurs domiciles pour se refugier dans des abris provisoires. C'est le cas de ces familles trouvées à l'école Grand Médine, dans la capitale sénégalaise. Je n l’absence des autorités étatiques, ce sont des volontaires de la Croix rouge, des éclaireurs et autres associations qui sont au chevet des populations désœuvrées. Reportage !