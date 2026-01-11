Situation économique du Sénégal : « L’heure est grave, on a un gros problème financier », alerte Thiaba Camara Sy

La situation économique et sociale du Sénégal suscite de vives inquiétudes. Invitée de l’émission Le Grand Jury de Dimanche (JDD) sur la RFM, ce dimanche 11 janvier, l’experte-comptable Thiaba Camara Sy a dressé un diagnostic sans concession de l’état des finances publiques et de l’économie nationale.
« L’heure est grave. On a un gros problème financier », a-t-elle déclaré d’emblée, pointant du doigt les difficultés structurelles auxquelles le pays est confronté. Pour cette actrice du secteur privé, la crise actuelle est avant tout « le résultat de pratiques de mal gouvernance qu’on a laissé s’installer » au fil des années.
Selon Thiaba Camara Sy, l’ampleur des défis est telle que l’État, à lui seul, ne pourra pas apporter des réponses durables. Elle plaide ainsi pour une mobilisation nationale inclusive, impliquant toutes les forces vives du pays. « C’est pendant les moments de crise qu’il faut avoir l’intelligence de se rassembler, de se réunir et de dialoguer », a-t-elle insisté.
L’experte-comptable appelle à une synergie d’actions entre les acteurs publics et privés, mais aussi à l’engagement des Sénégalais de la diaspora. « Mettons ensemble nos énergies, ici localement et dans la diaspora, pour sortir le pays de cette situation », a-t-elle suggéré, soulignant l’urgence d’une réponse collective face à la crise.
Par cette sortie médiatique, Thiaba Camara Sy relance le débat sur la gouvernance économique et la nécessité d’un dialogue national autour des solutions à apporter pour redresser durablement l’économie
