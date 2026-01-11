Sénégal : 100 vérificateurs du contrôle économique «déterminés à faire preuve de rigueur et d’autorité»

Au Sénégal, près de 100 agents de l’Amicale des vérificateurs du contrôle économique (AVCE) se disent «déterminés à faire preuve de rigueur, d’éthique et d’autorité dans l’exercice de nos fonctions, tout en privilégiant la sensibilisation et la pédagogie au détriment de la répression», au cours de leur Assemblée générale tenue le samedi 11 janvier.



Lors de l’événement, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a assuré que sa présence à la cérémonie permettra d’examiner les difficultés liées à notre mission et de dégager des perspectives pour jouer pleinement notre rôle dans la nouvelle politique industrielle et commerciale du Sénégal».



Pour rappel, les vérificateurs, qui jouent un rôle clé dans la lutte contre la cherté de la vie, la régulation du marché et le contrôle du respect des prix homologués, ont «reçu l’assurance de l’amélioration progressive de leurs conditions de travail et de l’organisation de sessions de formation adaptées aux exigences actuelles», selon une note du ministère du Commerce.



Créée en 2023, l’AVCE vise à moderniser les lieux et espaces de commerce, faire respecter les prix, protéger les consommateurs, ainsi que les PME et PMI sénégalaises.