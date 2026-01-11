Réseau social
Une répression à huis clos: comment le régime iranien organise un «black-out» numérique sans précédent

Face au mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis deux semaines, le régime a imposé une véritable censure numérique, coupant l'accès à internet et aux communications téléphoniques. Une stratégie destinée à étouffer le mouvement et empêcher toute coordination, mais aussi à limiter la diffusion des images à l'extérieur du pays.



Les manifestations se poursuivent en Iran, malgré le silence que le régime tente d’imposer. Depuis désormais plus de deux jours et demi, le pays est plongé dans un black-out total des communications, rendant extrêmement difficile toute circulation d’informations, à l'intérieur du pays comme vers l'extérieur. La plupart des sites iraniens restent inaccessibles depuis l’étranger.
 
Depuis jeudi 8 janvier dans la soirée, la coupure internet est nationale et presque totale. Selon NetBlocks, cette interruption dure désormais depuis « plus de 60 heures », le niveau de connectivité national restant stable autour de 1% de son niveau habituel. « Cette mesure de censure représente une menace directe pour la sécurité et le bien-être des Iraniens à un moment crucial pour l’avenir du pays », souligne cette ONG indépendante de surveillance des coupures d’internet.
 
Des observations confirmées par les données de trafic publiées par Cloudflare, qui montrent un effondrement massif en provenance d’Iran.
RFI

Dimanche 11 Janvier 2026


