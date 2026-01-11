FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

Jour de Clasico ! Alors qu’on connaît désormais le dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations, ce dimanche 11 janvier 2026 nous offre également une affiche historique avec un choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid à partir de 20 heures. Au Stade Roi-Abdallah de Djeddah, Barcelonais et Madrilènes vont, en effet, se disputer un nouveau trophée en finale de la Supercoupe d’Espagne.



Tombeur de Séville jeudi dernier, le club madrilène aura fort à faire. Pour cette rencontre, Xabi Alonso devrait toutefois pouvoir miser sur le retour d’un certain Kylian Mbappé, absent face aux Andalous après ses pépins au genou. Dans un 4-3-3 classique, Courtois est donc attendu dans les buts et devrait être protégé par une défense à quatre composée de Valverde, Asencio, Rudiger et Carreras.



Mbappé de retour, le Barça sans Rashford ?

Au milieu de terrain, les deux internationaux français Tchouameni et Camavinga pourraient quant à eux accompagner Bellingham. Enfin, sur le front de l’attaque, Vinicius Jr et Rodrygo soutiendront Mbappé, pressenti pour débuter. En face, le FC Barcelone, qui a étrillé Bilbao en demi-finale, devrait également se présenter en 4-3-3.



Dans les cages, Joan Garcia est logiquement attendu titulaire. La défense catalane devrait elle être formée par Koundé, Cubarsi, Gerard Martin et Baldé. Dans l’entrejeu, l’indéboulonnable Pedri sera bien là, tout comme Eric Garcia et Fermin Lopez. Décisif ces dernières semaines, Ferran Torres sera, quant à lui, chargé de faire trembler les filets madrilènes et pourra compter sur le soutien de ses deux coéquipiers, Raphinha et Lamine Yamal. Place au choc !