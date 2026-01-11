Guédiawaye : 150 femmes bénéficient du matériel de transformation de produits locaux

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a distribué, le 10 janvier 2025, des équipements pour la transformation de produits locaux ainsi que des certificats de formation à 150 femmes à Guédiawaye (banlieue de Dakar).



Lors de cette cérémonie de remise, le ministre a souligné en présence du maire de Guédiawaye, Ahmeth Aidara, que «l’économie sociale et solidaire n’est pas une option, c’est une nécessité». Selon lui, «elle incarne leur volonté de placer l’humain au cœur de nos politiques économiques notamment dans l’autonomisation des femmes, pour la promotion d’une économie inclusive et dynamique».