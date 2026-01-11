Kolda : trois (03) individus arrêtés et 5,101 kg de chanvre indien saisis

Le Commissariat central de Kolda (sud) a procédé, le 08 janvier 2026, à l’arrestation de trois (03) individus et à la saisie de 5,101 kg de chanvre indien. Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs, offre et cession de stupéfiants ».



Selon le communiqué de la police, les deux premiers suspects ont été arrêtés dans le quartier Batanguel, à la suite de l'exploitation d'une information opérationnelle signalant un trafic important. Les perquisitions effectuées chez eux ont conduit à la saisie de trois (03) kilogrammes de produit illicite.



La troisième arrestation a eu lieu dans le quartier Sikilo. L'individu suspect, reconnu comme un acteur majeur du trafic dans la région, a d'abord été trouvé en détention de deux (02) cornets. Une perquisition rapide de son logement a mené à la confiscation supplémentaire de 2,101 kg et de cinquante-quatre (54) cornets de chanvre indien.