Immigration : L'Afrique du Sud rapatrie 2 745 étrangers après les annonces du président Ramaphosa

Le ministre de l'Intérieur de l'Afrique du Sud, Leon Schreiber, a annoncé ce dimanche le rapatriement de 2 745 citoyens étrangers en l'espace d'une semaine. Cette mesure fait suite à l'engagement pris le 7 juin par le président Cyril Ramaphosa de durcir la lutte contre l'immigration illégale, tout en avertissant que les autorités ne toléreraient pas que quiconque se fasse justice lui-même. Les personnes rapatriées se trouvaient pour la plupart en situation irrégulière dans le pays.







Ce processus intervient dans un contexte marqué par des manifestations xénophobes récurrentes et de récents pillages de commerces visant les communautés étrangères. Face à ces violences, exacerbées par un taux de chômage national supérieur à 30 %, des ressortissants du Nigeria, du Malawi, du Ghana, du Zimbabwe et du Mozambique ont accepté un rapatriement volontaire coordonné par leurs gouvernements respectifs. Les tensions ont atteint un pic à la suite d'une marche organisée le 29 mai contre la migration irrégulière à Mossel Bay, au cours de laquelle deux Mozambicains ont trouvé la mort selon les autorités locales, et cinq selon le Mozambique. De plus, des groupes de Sud-Africains armés ont défilé pour sommer les étrangers sans titre de séjour de quitter le territoire avant le 30 juin.







L'évacuation concerne notamment d'importants contingents de ressortissants malawiens, dont environ 7 000 s'abritaient dans un camp de fortune à Durban. Ce dimanche, les premiers départs par voie routière ont débuté à bord de cars affrétés par le gouvernement du Malawi et complétés par des véhicules fournis par les autorités sud-africaines, alors que le gouvernement a réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention d'établir de camps de réfugiés. L'Afrique du Sud, l'une des principales économies du continent africain, compte actuellement plus de trois millions d'étrangers, ce qui représente 5,1 % de sa population globale.

