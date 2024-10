Immigration clandestine : une pirogue avec à son bord 174 personnes accoste à El Hierro

L'immigration irrégulière, malgré les mesures prises par les autorités sénégalaises et espagnoles pour la contenir, continue de susciter l'intérêt. Et l'on apprend l'arrivée d'une pirogue à El Hierro, dans les îles Canaries, avec à son bord 174 personnes, dont 39 femmes, un bébé et un cadavre, le 27 octobre. C'est une information rapportée par Seneweb, basée sur des sources de sauvetage maritime.

La barque est partie du Sénégal et a échappé à la vigilance de la marine sénégalaise. Toujours selon Seneweb, certaines personnes à bord de l'embarcation ont souffert physiquement en raison des conditions de la traversée. Ce qui a nécessité leur admission immédiate à l'hôpital.

D'après les mêmes sources, les départs de pirogues se multiplient dans les îles du Saloum, notamment depuis Niodior et Bassar.