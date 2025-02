Immigration en France: hausse des expulsions et baisse des régularisations en 2024

31 250 personnes sans papiers régularisées en 2024, chiffre en baisse

La hausse des titres de séjour marque toutefois un ralentissement par rapport aux années précédentes. En 2024, les titres étudiants ont représenté un tiers du total (109 300) et les motifs familiaux un quart (90 600), selon le rapport annuel sur l'immigration rendu public par le ministère . Une forte augmentation (+13,5%) a été enregistrée pour les motifs humanitaires, autour de 55 000, tandis que les titres de séjour pour motifs économiques se stabilisaient autour de 55 600.Dans une approche géographique, les trois pays du Maghreb arrivent en tête des primo-délivrances avec un quart des titres. « C'est une histoire assez structurelle, qui a démarré en 2017 », a indiqué Guillaume Mordant, le chef du département statistique de la Direction générale des étrangers en France (DGEF). Au total, il y avait 4,3 millions de titres de séjours valides au 31 décembre 2024, en hausse de 3,9%.Par ailleurs, 31 250 personnes sans papiers ont été régularisées l'an dernier, soit une baisse de 10%. C'est la première fois depuis 2020 que la tendance diminue pour cette « admission exceptionnelle au séjour », faite au titre de la circulaire Valls récemment durcie par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau . Parmi ces personnes régularisées, on trouve des travailleurs sans papiers (10 330, en baisse de 10%) tandis que le motif familial concernait 20 090 personnes (- 9%).En ce qui concerne les expulsions, au total 21 601 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière l'an dernier, ce qui marque une hausse de 26,7%. Parmi eux, les éloignements forcés se sont élevés à 12 856, soit une hausse de 9,7%, selon le document.En ce qui concerne la demande d'asile, le ministère a fait état d'une baisse de 5,5% du total à 157 947 dossiers. Cette baisse s'explique notamment par une baisse « de 45% des demandes Dublin », c'est-à-dire formulées dans un autre pays où le demandeur est passé initialement, a expliqué Guillaume Mordant. « Le nombre de demandes d'asile baisse globalement en Union européenne », puisqu'il y a eu un total de 950 000 dossiers déposés en 2024 après 1,050 million en 2023, a-t-il ajouté.L'an dernier, l'Ukraine a pris le relais de l'Afghanistan comme première nationalité des ressortissants demandant l'asile. La demande ukrainienne a, elle, été multipliée par quatre en un an à 13 350 demandes.