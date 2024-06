Immigration irrégulière : encore 50 migrants périssent en mer

L'information vient juste tomber. Un lourd bilan fait de 50 migrants morts dans leur tentative de rallier l'Espagne. Ces migrants étaient tous à bord d'une pirogue qui a finalement chaviré. La barque d'après nos informations contenaient en tout et pour près de 120 personnes qui au cours d'un long périple en mer n'ont pas pu atteindre leur destination.



Et d'après seneweb se basant sur des sources espagnoles, "seules 67 personnes ont été secourues, 66 encore en vie et 6 autres sont à l'hôpital.



Il faut reconnaître que le voyage en mer pour rallier l'Europe ne fléchit pas encore. Il ne se passe pas un jour sans que l'on signale l'interpellation de pirogues remplies de jeunes se dirigeant vers les côtes espagnoles. Pas plus tard qu'hier mercredi, plus de 108 personnes étaient secourues en mer (se conférer à l'article de PressAfrik de ce jeudi, migration irrégulière : 108 personnes secourues en mer aux larges des îles Canaries).