Immigration irrégulière : un capitaine sénégalais et trois membres de l'équipage jugés en Espagne pour assassinat

Un capitaine sénégalais et trois (3) membres de son équipage sont actuellement en détention préventive en Espagne, où ils seront jugés aux îles Canaries pour des accusations graves d’assassinat. Les quatre hommes sont accusés d'avoir tué des candidats à l'immigration qu'ils soupçonnaient d'anthropophagie, en les ligotant et en les jetant en mer.



L’incident s’est produit à bord d’une pirogue partie de Bassoul, une localité située dans la région de Fatick, au Sénégal, le 28 novembre 2024. La pirogue, transportant un total de 178 hommes, 10 femmes et 9 mineurs, avait pour destination les îles Canaries en Espagne. Après plusieurs jours de traversée, la pirogue est arrivée à El Hierro, une île espagnole des Canaries, le 3 décembre 2024.



Les quatre victimes, accusées par les membres de l'équipage de pratiques supposées d'anthropophagie, auraient été ligotées et jetées en mer, selon les témoignages des autres migrants à bord, qui ont dénoncé ces actes à la police espagnole. Parmi les victimes, il a également été rapporté qu’un bébé de nationalité gambienne a été jeté à la mer.



Les autorités espagnoles ont rapidement procédé à l’arrestation du capitaine et de son équipage après les dénonciations des autres migrants. Ces derniers ont témoigné contre les suspects, les accusant de ces actes inhumains en pleine mer. Le procès de ces suspects, jugés pour assassinat, devrait se tenir dans les semaines à venir aux îles Canaries.