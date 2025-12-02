Immobilier : Bougazelli placé en garde à vue pour une affaire d'escroquerie"

Seydina Fall, plus connu sous le surnom de Bougazelli, fait de nouveau face à la justice. Après avoir été mêlé à un scandale présumé de trafic de faux billets, l'ancien député de l'APR (Alliance pour la République), reconverti en agent immobilier, est cette fois impliqué dans une affaire « d'escroquerie ».



Bougazelli a été interpellé et placé en garde à vue hier, lundi, par la Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Guédiawaye. Il est mis en cause pour une « escroquerie portant sur la somme de 400 000 francs CFA ». Âgé de 53 ans et domicilié à Hamo 3, le responsable politique devrait être déféré ce mardi devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.



L'affaire a débuté suite au dépôt de plainte de Mme T. Camara auprès du lieutenant S. Ba, chef de la SU de Guédiawaye. Dans sa déposition, rapporte Seneweb, la plaignante a expliqué avoir versé 400 000 F CFA à l'agent immobilier en septembre 2025 pour la location d'un appartement.



Malgré la réception de cette somme, Bougazelli n'aurait jamais mis le logement à disposition de la dame. Celle-ci a précisé aux enquêteurs le préjudice subi, notamment le fait d'avoir inscrit ses enfants dans une école proche de l'appartement attendu, avant de se retrouver sans logement.