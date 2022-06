Immobilisation convois militants en route vers Dakar: YAW accuse le Général Moussa Fall

Selon un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi accusent le Général Moussa Fall, Haut commandant de la Gendarmerie d'avoir donné des ordres pour immobiliser des bus de leurs militants qui ont quitté les régions pour se rendre à Dakar.



« Depuis ce matin, des convois de citoyens, en provenance de Kaolack, Saint Louis, Mbour, notamment, pour se rendre à la place de la Nation, sont interceptés et bloqués par des patrouilles de gendarmerie qui affirment exécuter des ordres. Ces pratiques dignes de la Gestapo reflètent bien les méthodes du Général Moussa Fall et du sous fifre qui lui sert de ministre de l'Intérieur », dénonce la note de Yewwi Askan Wi.



Très remontés contre ces actes de « sabotage », les leaders de la coalition YAW soutiennent qu’ils ne reculeront pas. Par ailleurs, ils exigent que « ces tentatives puériles d'intimidation cesse sur le champ ». Car ils n’accepterons aucune « entrave illégale à la liberté d'aller et venir et à celle de manifester ».