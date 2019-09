Importation de véhicules de plus de 8 ans : Moustapha Diakhaté demande à Macky de ne renoncer à son engagement

S’il y a quelqu’un qui n’est pas d’accord sur le mea-culpa du président de la République d’interdire les véhicules de plus de huit (8)) ans, c’est bien son, Moustapha Diakhaté. Via sa page Facebook, il demande à Macky Sall de ne pas renoncer à sa parole.



L’annulation, de la mesure de baisser l’âge des véhicules importés à 5 ans, prise par l’ancien Président Abdoulaye WADE était à la fois la satisfaction d’une forte demande, notamment de la diaspora sénégalaise, et un engagement du candidat Macky Sall. C’était, en effet, le lundi 05 mars 2012, pendant la campagne électorale », a-t-il écrit.