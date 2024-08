Impôts : la DGID rappelle la compétence exclusive du guichet unique sur la perceptions des droits de mutations sur les véhicules

La direction générale des impôts et des domaines a tenu a informé les contribuables et le public que son antenne, installée au Guichet unique de l'Automobile à la Direction des Transports terrestres, sise à Hann-Bel Air, est la seule compétente pour la liquidation et le recouvrement des impôts, droits et taxes.



Ceci rentre dans le cadre de la mutation des véhicules importés immatriculés à Dakar ; la mutation des véhicules neufs importés par les concessionnaires et de ceux déjà immatriculés au Sénégal.



Par ailleurs la Direction générale des impôts et domaines invite ainsi "les usagers, pour toutes les formalités de mutation de véhicules , à se rapprocher de son antenne installée au Guichet unique de l'Automobile", peut-on lire dans une note parvenu à PressAfrik.