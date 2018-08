Inauguration « Dakar Arena » : le président de la Fédé de Basket demande l'autorisation à Macky pour accueillir l'Afrobasket féminin 2019.

Le président de la République a inauguré le complexe multisports « Dakar Arena », ce mercredi, en présence de plusieurs personnalités, à Diamniadio . L'infrastructure de 15 000 places est considéré par les autorités comme un joyau. Ce qui a peut-être poussé Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de Basket-ball à y voir une opportunité pour le Sénégal de déposer sa candidature pour l'organisation de l'Afrobasket 2019.



Prenant la parole, ilndemandé l’autorisation du président de la République pour « soumettre à la Fiba Afrique une candidature du Sénégal à l’organisation de l’ Afrobasket féminin 2019 ».



Selon le chef de l'Etat, "le basketball sénégalais demeure et reste un label et une référence en Afrique par la qualité de ses encadreurs et le talent des pratiquants ».



Le Directeur général de la Société de gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose ( SOGIP SA ) , quant à lui, précise que « l’infrastructure d’une capacité de « 15.000 places, faite dans les meilleures conditions de confort et de sécurité offre toutes les garanties pour accueillir des événements sportifs».



Poursuivant ses propos et certainement pour faire rire les gens le DG ose : "Macky Sall l’avait promis aux lionnes du basket et il l'a fait. Vous ne rêvez pas, vous n’êtes pas aux Etats-unis , vous êtes bien à Diamniadio . Ce complexe est d’un équipement ultra moderne"