Inauguration Stade du Sénégal: la Gambie prête pour un match amical avec les "Lions"

Le Président de la Fédération de Gambie, Lamin Kabba Bajo, pousse pour un match amical entre les "Lions" du Sénégal et les "Scorpions". Il a pensé que le temps est venu de renforcer la solidarité entre son pays et le Sénégal dans le domaine du football, à travers un match amical entre les deux sélections, a suggéré le président de la GFF, dans un entretien avec l'APS.



La Gambie pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) seniors, est arrivée en quart de finale l'édition 2021, au Cameroun, ou le Sénégal a remporté dimanche son premier titre continental. "Cette coïncidence signifie beaucoup de choses pour moi et pour la famille du football sénégambienne", a commenté le président de la GFF.



Avec l'ouverture du nouveau stade du Sénégal le 22 février prochain, Bajo, qui séjourne depuis mardi à Dakar, a rêvé jouer ce match historique avec les "Lions" de la Téranga.