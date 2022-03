Inauguration en grande pompe du pont à péage de Foundiougne ce samedi

Déjà à 10 heures, les populations ont envahi le lieu où devait se tenir la cérémonie d'inauguration. Les Foundiougnois ont chanté, dansé pour dire merci au président de la République, qui leur a doté d'un grand Pont, qui a mis fin à leur calvaire.

Hommes, Femmes, enfants, militants ou responsables politiques de l’Alliance pour la République ou membre de «Bennoo Bokk Yakaar», personne ne voulaient être en reste. Vêtus de tee-shirts blancs floqués de la photo du président Macky Sall et des responsables de la mouvance présidentielle de la région de Fatick. Ils sont venus de toutes les localités environnantes pour manifester leur attachement et satisfaction aux politiques du président Macky Sall.

Les militants, sympathisants ont chanté et dansé au rythme du «Nguel» (danse sérère). Il faut aussi noter que les militants des responsables politiques locaux, tels que le maire de Foundiougne, Thiemokho Ndiaye du nouveau maire de Sokone, Abdou Latif Coulibaly, de Petit Gueye et Moustapha Mbaye, de Sidi Kanté, maire de Keur Saloum Diané, du maire de Soum etc. ont tous tenu à faire des démonstrations de force.

Le président Macky Sall a été accueilli par des populations très enthousiastes. En effet, c’est un accueil en grande pompe qui a été réservé au chef de l'État ce samedi 26 mars, jour de l'inauguration du Grand Pont de Foundiougne, à l'ouest du Sénégal. Arrivés vers les coups 13 heures, Macky Sall a eu droit à un accueil pas comme les autres.