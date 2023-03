Incendie à Ciudad Juarez: la mort de 39 migrants questionne la politique migratoire des États-Unis

Soixante-huit adultes étaient à l’intérieur du centre qui s'est enflammé. Parmi ceux qui ne sont pas décédés, 29 ont été conduits dans un état sérieux, voire grave, vers différents hôpitaux. L’origine du feu est toujours indéterminée.



Ciudad Juarez et El Paso, au Texas, sont des villes jumelles, séparées uniquement par le fleuve Rio Grande. Ces deux villes sont intimement liées, les habitants font des aller-retour réguliers. Beaucoup à El Paso accusent la politique migratoire américaine d’être responsable de cette tragédie.



Le Titre 42 pointé du doigt

Les victimes avaient été refusées un peu plus tôt dans la journée à la frontière américaine, et expulsées aussitôt vers le Mexique. Selon le journaliste James Fredrick, qui suit la politique migratoire, la tragédie découle directement du Titre 42. Cette politique d’expulsion automatique a été mise en place sous la présidence de Donald Trump.



« Tout a commencé avec le Titre 42 et la politique américaine. Comme les migrants sont vite expulsés, cela créé des boucles où les gens tentent plusieurs fois de traverser. Les villes frontalières comme Ciudad Juarez sont en permanence des refuges de milliers de migrants », explique-t-il.



Selon l’évêque catholique d’El Paso, Mark Seitz, « cette tragédie doit servir comme un appel à aider les migrants en détresse à la frontière ». Et l’élue démocrate de la ville, Veronica Escobar, a lancé un appel à « sauver ces réfugiés, qui risquent leur vie à chaque étape pour se rendre aux États-Unis ». Le Titre 42 doit prendre fin le 11 mai prochain, mais l’administration démocrate ne compte pas pour autant ouvrir grand les portes des États-Unis.



Une nouvelle règle, présentée en janvier par le président Joe Biden, oblige les migrants à prendre un rendez-vous via une application. Tous ceux qui ne suivent pas cette procédure sont automatiquement expulsés et interdits d’entrer à nouveau sur le territoire américain.