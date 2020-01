Incendie à la décharge de Mbeubeuss : le collectif « mbeubeuss Dafa Doy » indexé

Un violent incendie s’est déclaré dimanche à la charge de Mbeubeuss, à la sortie de Dakar. L’origine des flammes n’est pas encore connue, mais l’association des récupérateurs accuse le collectif « Mbeubeuss Dafa Doy » qui lutte pour le délogement du site, d’avoir volontaire mis le feu sur les ordures.



« On a une image au niveau des filaos, et sur cet image, il y a le coordonnateur du collectif « Mbeubeuss Dafa Doy », Malcom, qui disait qu’il nous a déclaré la guerre et c’est eux qui l’ont brûlé », déclare le président l’association des récupérateurs.



El Hadji Malick Diallo alias Bankhass persiste et signe que : « C’est le collectif qui est en train d’enflammer nos places. Et ce sont les parties qui nous font gagner beaucoup d’argents qui sont en train d’être brûlées ».



Le collectif « Mbeubeuss Dafa Doy» qui n’a pas tardé à apporter sa réplique, nie les accusations. Ces membres accusent à leur tour les récupérateurs qui, disent-ils, sont en complicité avec les agents de l'Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG).



« Tout ce qu’ils disent, ce n'est pas vrai. Ce sont les boudioumans (récupérateurs) en complicité avec les agents de l’UCG qui brûlent les ordures. Nous, nous ne sommes pas impliqués dans ça ni de près ni de loin », souligne le coordonnateur du collectif,, Mamadou Fall Malcom.