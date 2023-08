Incendie d’un gîte en Alsace : neuf corps retrouvés, deux personnes « encore introuvables » ; Elisabeth Borne attendue sur place

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

« Neuf corps ont été localisés, deux sont encore introuvables », à la suite de l’incendie survenu mercredi 9 août dans un gîte accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim, près de Colmar, a déclaré à la mi-journée le lieutenant-colonel Philippe Hauwiller, commandant des opérations de secours. Le sapeur-pompier a évoqué des recherches compliquées par « les nombreux gravats et parties effondrées ».



« Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de doutes : toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n’ont pas pu ressortir », avait déclaré plus tôt le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot, présent sur place, faisant état de « onze personnes potentiellement décédées ».



Dix-sept autres personnes ont été évacuées et une, en urgence relative, a été évacuée vers l’hôpital. Les personnes manquantes sont un encadrant et dix adultes handicapés mentaux légers, a précisé à l’Agence France-Presse M. Marot, disant n’avoir « aucun élément » sur les causes du sinistre.



L’incendie s’est déclaré vers 6 h 30. Le bâtiment à colombages de style alsacien a été le théâtre d’un « embrasement généralisé », selon les pompiers, arrivés sur place « moins d’un quart d’heure » après le début du sinistre. « 300 mètres carrés ont été embrasés, sur un bâtiment de 500 mètres carrés », décrit la préfecture, confirmant que « l’incendie a été rapidement maîtrisé en dépit de la violence des flammes ». Soixante-seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés.



Les victimes ont été retrouvées à l’étage ainsi que dans une mezzanine effondrée. Certaines personnes présentes à l’étage ont pu sortir, mais pas toutes, selon le sapeur-pompier Philippe Hauwiller. Le sinistre est le plus meurtrier enregistré en France depuis l’incendie d’un bar à Rouen en 2016, où treize personnes avaient péri.



« Tout a brûlé »

Le bâtiment est une ancienne grange rénovée en gîte, avec deux étages et des combles, selon les pompiers, qui ont précisé que l’incendie a pris au rez-de-chaussée. « Le bâtiment est entièrement détruit, a rapporté sur BFM-TV Daniel Leroy, adjoint au maire de la commune alsacienne. Il reste le rez-de-chaussée, un peu moins atteint. Mais l’étage d’hébergement, il n’y a plus rien, tout a brûlé. »



L’élu a aussi dit que les personnes disparues étaient « tous des adultes, il n’y a pas d’enfants ». « Le bâtiment accueillait pour les vacances, deux groupes d’adultes en situation de handicap, encadrés par deux associations », a écrit la préfecture du Haut-Rhin dans un communiqué.



Selon les informations du Monde, le séjour a été organisé par une agence de voyages spécialisée, Oxygène vacances adaptées. Les résidents soutenus tout au long de l’année par des associations d’aide aux personnes handicapées, se sont inscrits à ce séjour de façon individuelle, explique-t-on la mairie de Nancy, d’où sont originaires plusieurs participants. « C’est une agence avec laquelle ces associations travaillent depuis longtemps, reconnue pour son sérieux », soutient Mathieu Klein, le maire de Nancy.



La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé dans la matinée se rendre sur place, accompagnée d’Aurore Bergé, ministre des solidarités et des familles. « Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs proches, a-t-elle ajouté sur X (anciennement Twitter). Je salue la mobilisation des sapeurs-pompiers. »