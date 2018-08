Incendie du marché zinc de Kaolack : Quand le laxisme favorise la propagation des sinistres

La 31e compagnie d’incendie et de secours de Kaolack a eu tout le mal du monde pour maitriser le feu qui s’était déclaré hier jeudi, au marché de Zinc de Kaolack. En effet, les éléments du Commandant des sapeurs-pompiers de Kaolack qui pourtant avaient été alertés dans l’après-midi, ne sont venus à bout des flammes que vers les coups de 21 heures.



La première cause de ces lenteurs est à chercher du côté de la configuration du marché, explique le commandant Sène. Selon ce dernier, le marché étant de type africain, l’accès à la zone du sinistre demeurait un casse-tête, obligeant les secouristes à déployer toute une panoplie de stratégies pour s’acquitter de leur devoir.



Mais, le problème majeur, demeure le déficit de bouches d’incendie, et le peu qui existait sur place avait des défaillances. Cette situation a poussé les sapeurs-pompiers à se rabattre sur le point de ravitaillement le plus proche, à savoir la commune de Koutal située à 8 kilomètres de Kaolack.



16 kilomètres à parcourir et le temps mis pour se ravitailler, ont contribué à amplifier le feu car, comme l’explique le commandant Sène, «le feu ne nous attend pas».



Cette situation qu’il déplore est à prévenir, explique-t-il. Pour ce faire, il prône la mise en place de nouvelles bouches d’incendie ainsi que la réparation de celles défaillantes déjà sur place. D’ailleurs, a-t-il rappelé, «une correspondance a été adressée à l’autorité compétente, à savoir la mairie», à qui revient la gestion de cette infrastructure.