Incendie du puits de gaz de Ngadiaga: le Directeur de la filiale PETROSEN E&P » S.A. parle d’une perte de contrôle et de pertes énormes

L’incendie d’un puits de gaz à Ngadiaga inquiète au plus haut point les responsables de la société PETROSEN. Le Directeur général de leur filiale PETROSEN E&P » S.A., Joseph Oufam Médou, qui a fait une descente sur les lieux a fait savoir que les pertes économiques risquent d’être énormes.



« Je ne peux le quantifier parce que l’on ne sait pas le nombre de m3 en feu » a dit l’expert. Revenant sur la survenue de l’accident, il a indiqué par ailleurs qu’une solution leur a été proposée par un partenaire américain, qui va être rapidement étudiée.



« Nous souhaitons qu’il puisse venir le plus tôt possible nous aider à neutraliser cette irruption au niveau du puits Sadiaratou 2 » a-t-il dit, devant les caméras de nos confrères de Dakar Actu



A propos des dispositions de sécurité prises par l'opérateur, le patron de Pétrosen Amont souligne que « la pression est devenue trop forte et nous avons perdu le contrôle »